Ufficiale Arzignano Valchiampo, nuovo rinforzo per l'attacco: dall'Entella arriva Faggioli

L’attaccante Alessandro Faggioli veste la maglia Gialloceleste. La società comunica ufficialmente l’entrata in squadra del calciatore classe Duemila, arrivato in prestito dalla Virtus Entella (Serie C – Girone B) fino al 30 giugno 2024.

Originario di Penne, in provincia di Pescara, cresce nel settore giovanile di Teramo prima e Pescara poi mettendosi in luce in Serie D con Cerignola, Notaresco e Castelnuovo Vomano. Esplode in Serie C: nel suo primo anno tra i Professionisti, in maglia Ancona, totalizza 39 presenze e 14 reti. Segue il trasferimento a Chiavari: 64 presenze e 9 reti. Questi i numeri registrati finora con la Virtus Entella.

Vestirà il numero 28.

Si ringrazia il club ligure per la collaborazione nella trattativa.

Le prime parole di Alessandro Faggioli in maglia FC Arzignano Valchiampo: “È un’avventura molto importante per me. Ho scelto Arzignano perché è una società seria dove posso mettermi in mostra. L’importante è arrivare ai risultati di squadra e, in seguito, personali. Da piccolino ho iniziato a giocare nella squadra del paese. Successivamente Teramo e Pescara Primavera. In Serie D: Cerignola, Notaresco e Castelnuovo. Poi il passaggio in C con Ancona e Virtus Entella. Sono una persona molto umile che lavora e aiuta la squadra. Dobbiamo lavorare tanto insieme. Il Girone di Ritorno è sicuramente difficile ma ci faremo trovare pronti”.