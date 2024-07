Ufficiale Ascoli, nuovo volto in attacco. Contratto annuale per l'ex Feralpisalò Tirelli

Serie C

Oggi alle 13:12 Serie C

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ascoli "comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2025 con opzione le prestazioni sportive di Mattia Tirelli. Nato a Gavardo (BS) il 30 giugno 2002, è un attaccante cresciuto nel settore giovanile della Feralpisalò con cui esordisce, ancora sedicenne, in prima squadra nel campionato di Serie C nella s.s. 2018/19. Resta coi gardesani fino a gennaio 2022 con una parentesi di sei mesi, a gennaio 2021, nella Primavera della Fiorentina, con cui vince la Coppa Italia di categoria. In Serie D ha vestito le maglie di Real Calepina, Brusaporto e Ravenna, squadra quest’ultima con cui nella stagione scorsa ha totalizzato 13 gol e 6 assist e vinto i PlayOff.

Tirelli, al quale va il benvenuto del Club, nel pomeriggio di oggi si aggregherà al resto del gruppo, agli ordini di Mister Carrera".