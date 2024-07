Ufficiale Ascoli, primo contratto da Pro per Luca Lo Scalzo: ha firmato fino al giugno 2027

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che Luca Lo Scalzo ha sottoscritto col Club bianconero il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2027.

Nato il 2 febbraio 2007 a Murano, in Laguna veneta, Lo Scalzo ha bruciato le tappe, essendo stato impiegato, sempre sotto età, nelle selezioni giovanili in cui si è messo in mostra: si è fatto apprezzare con l’Under 15 bianconera nel ruolo di mezzala fino a scalare in fretta le altre categorie fino ad essere convocato in Serie B dall’allora tecnico Bucchi, a soli 15 anni. Era il 15 gennaio 2023 e l’Ascoli era di scena al Liberati di Terni. In Primavera 2 ha chiuso la stagione 2023/24 come secondo miglior marcatore bianconero (dietro a Tarantino), realizzando 7 gol, di cui 1 nella semifinale playoff contro l’Udinese.