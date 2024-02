Ufficiale Atalanta Under 23, arriva Jimenez dalla Salerntana: la nota del club bergamasco

vedi letture

Serie C

ieri alle 23:17 Serie C

"Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dalla Salernitana a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione il calciatore Kaleb Joel Jimenez Castillo. Benvenuto, Kaleb".

Il classe 2002 arriva in nerazzurro dopo aver vestito la maglia del Vicenza, sempre in Serie C, collezionando 20 presenze fra campionato e coppa di categoria con tre assist forniti.