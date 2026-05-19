Torino, ansia Marianucci: problema al ginocchio, out per l'ultima? Anche il Napoli osserva
Non soltanto la squalifica per il derby contro la Juventus. In casa Torino cresce la preoccupazione anche per le condizioni fisiche di Luca Marianucci, difensore di proprietà del Napoli che rischia di chiudere in anticipo la propria stagione.
Come riportato da Tuttosport, il centrale ha accusato un problema al ginocchio nell’ultima gara di campionato, tanto da essere costretto a lasciare il campo già all’intervallo. Un segnale che aveva immediatamente fatto scattare l’allarme nello staff granata, ulteriormente alimentato da quanto visto nella ripresa: Marianucci, una volta rientrato in panchina, alternava una camminata zoppicante a piccoli saltelli sull’altra gamba per evitare di caricare il peso sull’arto dolorante.
Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad accertamenti medici più approfonditi per capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Una situazione seguita con attenzione anche dal Napoli, proprietario del cartellino del difensore. Per Marianucci, dunque, finale di stagione complicato tra stop disciplinare e condizioni fisiche da valutare. Gli esami chiariranno se si tratta soltanto di un fastidio momentaneo o di qualcosa di più serio in vista dell’estate.