Auteri in vista del derby: "Il Bari è prontissimo. Sarà un'altra gara rispetto al campionato"

“Il Bari è pronto, prontissimo”. Esordisce così il tecnico biancorosso Gaetano Auteri alla vigilia della sfida contro il Foggia nei play off di Serie C: “Si tratta di partite secche, che si giocano anche sul piano emotivo e dobbiamo pensare che si parte dallo 0-0 e che dobbiamo fare nostro il confronto. Il gruppo è cresciuto, vuole andare avanti per conquistare un grande obiettivo. Sono fiducioso. Abbiamo ripreso alcuni concetti e devo dire che ho visto un crescendo anche se c’è sempre qualcuno più avanti e qualcuno non al massimo, ma sta all’allenatore valutare queste cose. - continua Auteri come riporta Tuttobari.com - Non ho visto la vittoria del Bari di Carrera nel derby, appartiene a un altro momento e a un’altra situazione. Domani sarà un’altra gara e il Foggia è cresciuto molto ed è pericoloso, ma vogliamo legittimare il passaggio del turno. Derby? È chiaramente importante, i tifosi ci tengono, ma è ancora più importante pensare che sia una gara da dentro o fuori, da giocare senza pensare al doppio risultato a nostro favore”.