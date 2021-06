Avellino, D'Agostino: "A Padova sono soliti bestemmiare, vediamo quante squalifiche avranno"

Giovanni D’Agostino, amministratore unico dell’Avellino, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha parlato in vista della sfida playoff contro il Padova: "Non vedo l’ora che ci sia questo bagno di folla biancoverde, contro il Südtirol abbiamo avuto solo un assaggio. La condizione della squadra? Siamo qui a Salorno da una settimana in ritiro, ci hanno accolto benissimo. Sarà la sede del ritiro estivo? Con le strutture ne abbiamo già parlato, perché i ragazzi si sono trovati bene. Lo stato d’animo è buono, ma sono anche un po’ arrabbiati per le squalifiche di Forte e Adamo. Io avrei preferito pagare una multa. Però ho visto Pane molto carico, pronto per giocare. Rimaniamo concentrati e da stasera andremo in ritiro a Padova. Il rigore a Palermo al 43′ della ripresa, le squalifiche dopo il Sudtirol, ci hanno penalizzato, ma appellarsi agli arbitri è la scusa dei perdenti. A Padova sono soliti bestemmiare, voglio vedere quanti squalificati avranno".