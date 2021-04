Avellino, D'Agostino jr.: "Calo di adrenalina dopo Bari, ma Braglia sa come fare"

Come riferisce tuttoavellino.it, su SportChannel è intervenuto l'amministratore IDC e dirigente dell'Avellino Giovanni D'Agostino per parlare anche del futuro. Partendo però dal ko di Vibo Valentia: "A Vibo la reazione c'è stata ma in ritardo. Abbiamo concesso il primo tempo a una formazione che deve salvarsi e che ha messo in campo la cattiveria utilizzata dall'Avellino contro il Bari. Non abbiamo rispettato il nostro standard e poi gli avversari quando giocano contro di noi vedono rosso, ci trattano come la prima della classe. Forse dopo la vittoria contro il Bari la squadra ha scaricato tutta l'adrenalina, con quel primo tempo inguardabile. La squadra ha sbagliato l'approccio, il mister li ha ripresi a fine gara, ma già alla ripresa degli allenamenti ho visto tanta rabbia e concentrazione".

E su PIero Braglia: "Ha una marcia in più e ho nei suoi confronti una stima profonda. Rappresenta il nostro essere, sa fare gruppo, è una persona speciale e sono felice di averlo scelto in estate. È stato un po' cattivo nel post-gara, ma ci sta. Perché nei playoff non si potrà sbagliare l'approccio o dobbiamo reagire subito. Abbiamo stoppato l'attività nel campo B, le giovanili si alleneranno a Montefalcione. Lo stadio è chiuso, blindato, creeremo le giuste condizioni per affrontare bene i playoff. Il ritiro serve a fare gruppo, tutti i calciatori sono venuti con noi a Vibo Valentia, speriamo in un risultato positivo mercoledì tra Juve Stabia e Catanzaro, in modo tale da archiviare il secondo posto in anticipo domenica e poi concentrarci sugli spareggi".