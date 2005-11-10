Ufficiale Il Napoli acquista il 2008 Mattia Esposito dal Sorrento. C'è l'annuncio

L'attaccante era stato bloccato da tempo dal Napoli: oggi è arrivato l'annuncio, arriva a titolo definitivo dal Sorrento

Mattia Esposito è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il club azzurro - che aveva bloccato il classe 2008 già da alcune settimane leggi qui - lo ha prelevato a titolo definitivo dal Sorrento.

Di seguito il comunicato ufficiale del Sorrento: "Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver trasferito, a titolo definitivo, alla SSC Napoli 1926 il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Esposito. A Mattia, arrivato a Sorrento a soli 14 anni e che ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia rossonera (27 presenze ed un gol nelle ultime due stagioni), va il più caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la società. Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l., nel ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per il buon esito dell’operazione, è orgoglioso di aver trasferito Esposito ad un club di Serie A, ed in particolar modo alla SSC Napoli, dando così al ragazzo l’opportunità di continuare nel miglior modo il suo percorso di crescita. “La parabola di Mattia Esposito incarna alla perfezione quella che è la mission del Sorrento – spiega il presidente del club rossonero, l’avvocato Giuseppe Cappiello -. Noi dobbiamo formare i giovani in casa sin dalla tenera età e far sì che si confrontino il più presto possibile con il calcio dei grandi mettendo così in mostra il potenziale di cui dispongono, fino ad attirare le attenzioni delle società più blasonate. Auguriamo al ragazzo le migliori fortune, felici di aver contribuito a realizzare il suo sogno di approdare al Napoli. Siamo sicuri di aver affidato il nostro gioiello in ottime mani”.

Adesso, per Esposito, si aprono le porte del Bari che lo aspetta in prestito in vista del prossimo campionato.