Bari, Auteri: "Vittoria legittima e meritata. Stadi aperti? Sbrighiamoci a fare i vaccini"

"È una vittoria meritata e legittima, siamo cresciuti ora andiamo avanti". Il tecnico del Bari Gaetano Auteri, dopo la vittoria nel derby contro il Foggia, parla così ai microfoni di Rai Sport guardando anche al ritorno del pubblico allo stadio: "Abbiamo fatto una buona gara anche se vorrei rivedere il gol che abbiamo preso perché mi ha infastidito molto. In generale mi è piaciuto l'atteggiamento avuto contro una buona squadra come il Foggia, abbiamo pressato mantenuto l'iniziativa rischiando poco o nulla. Ora vediamo cosa ci riserverà il sorteggio. - continua Auteri - Senza tifosi il calcio è diverso specialmente in una piazza come Bari che è fra le prime in Italia. Sbrighiamoci a fare i vaccini e magari fra dieci giorni possiamo aprire gli stadi, anche prima della finale".