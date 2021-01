Bari, De Laurentiis: "La squadra c'è ed è forte. Ma troveremo i rinforzi giusti per migliorarci"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato nel giorno della fondazione del club pugliese che oggi festeggia i 113 anni: “Ho fiducia totale in questo gruppo, la squadra c’è, è forte ed è composta da giocatori di valore. Detto questo troveremo i rinforzi giusti per migliorarci ulteriormente. Le prime mosse dipendono dalle trattative di mercato e dalle tempistiche legate a queste; si gioca tutto sul filo di lana. Noi puntiamo al massimo per quanto investito a livello di lavoro, passione, impegno, non solo per quanto fatto a livello economico. - continua De Laurentiis a Radio Bari soffermandosi sulla rielezione di Ghirelli – Mi congratulo con lui e gli auguro di costruire e modificare al meglio una categoria che necessità di interventi; ci sono prospettive di crescita e sviluppo. La C su Sky? Ovvio che sia un fattore assai positivo, peccato non ci sia stata la possibilità di essere sin dall’inizio. La Serie C rappresenta la vera profondità dell’Italia; in questa categoria si arriva davvero nel tessuto profondo di questo Paese".