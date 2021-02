Bari, Ippedico: "Romulo? Certi giocatori restii a scendere in C, ma ci stiamo lavorando"

Il segretario generale del Bari Antonello Ippedico ha fatto il punto in vista del derby contro il Foggia soffermandosi anche sul mercato e sull’assenza di un direttore sportivo: “Non è una partita come tutte, è un derby, ma è da giocare come tutte e da portare a casa. Inoltre è una partita importante, che serve tanto per la nostra classifica. Sarà una partita difficile, anche per il Foggia il derby è importante e sentito. - continua Ippedico a RadioBari - Mercato? Il presidente ha dato la sua disponibilità a verificare alcuni profili fra gli svincolati che però devono essere pronti e compatibili con le nostre esigenze tecniche. Romulo? Sono calciatori molto restii ad accettare la C, ma si sta lavorando. I calciatori che arrivano devono migliorarci. Direttore Sportivo? Le norme prevedono che possa essere sostituito entro 60 giorni dall’esonero, stiamo valutando se inserire un profilo in organico e non è facile trovare quello giusto anche perché molti sono già legati ad altri club. È una scelta importante e strutturale, bisogna riflettere in maniera approfondita”.