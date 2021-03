Bari, Ippedico chiude il caso Antenucci: “In panchina a Terni? Fa parte del gioco”

vedi letture

Intervistato da Radio Bari il segretario generale biancorosso Antonello Ippedico ha chiuso sul nascere il possibile caso relativo alla decisione di mandare in panchina Mirco Antenucci nella sfida al vertice contro la Ternana: “Il tecnico Carrera ha dato un’idea della partecipazione alle gare in cui tutti si sentono protagonisti e responsabili. Che sia la sfida con la Ternana o contro una squadra cabotaggio diverso poco male, tutti devono recitare una parte importante. Che poi questo passi da una valutazione su alcuni calciatori come Antenucci fa parte del gioco. - conclude Ippedico come riporta Tuttobari.com - Il mister sta prediligendo cosa è più giusto ed equilibrato fare, sabato era una partita diversa. Nessun caso. Tutti i ragazzi sono utili e chiamati a dare una mano. Questa è la filosofia del mister".