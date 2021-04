Bari, è ancora toto Ds. E spuntano profili difficilmente raggiungibili: tra questi Faggiano

Continuano a rincorrersi nomi per la poltrona di direttore sportivo in casa Bari, con possibili novità all'orizzonte. Come riferisce tuttobari.com, citando il Corriere del Mezzogiorno, non ci sono state comunicazioni da parte del club, ma al momento Antonello Ippedico, già nei quadri societari, ha occupato la casella: scenari futuri però diversi. Pare infatti che il club abbia messo nel mirino nomi di prestigio come gli attuali Ds di Brescia e Frosinone Giorgio Perinetti e Guido Angelozzi, ma è vivo anche il nome di Daniele Faggiano, reduce dall'esperienza con il Genoa.

Profili, però, difficilmente raggiungibili...