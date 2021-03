Bari, quattro gare senza vittorie. Antenucci: "Se serve per uscirne faccio anche il terzino"

Con il ko di Catanzaro si allunga a quattro la striscia di giornate senza vittorie del Bari in campionato (con 3 sconfitte e un pari), si fa sempre più difficile il momento del club pugliese. Un momento sul quale si è espresso Mirco Antenucci, attaccante dei biancorossi, ospite dei microfoni di TuttoBari.com: “È un momento in cui non arrivano i risultati, arrivano pochi gol da parte di noi attaccanti. Vuol dire che non basta quello che stiamo facendo, ma non a livello d'impegno ma a livello di attenzione, cazzimma e di fare un gol più degli avversari. È normale che adesso si vede tutto nero, dobbiamo venirne fuori, è inutile piangerci addosso, dobbiamo venirne fuori. Il mister vuole che io faccia questo ruolo e lo faccio con piacere, sono a servizio della squadra, in fase difensiva devo fare di più. Se serve a uscire da questa situazione faccio anche il terzino, ho fatto anche il centrocampista contro il Foggia. Per me non c’è problema se faccio 1-2 gol in meno, conta quello che si fa per la squadra”.