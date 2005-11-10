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Bari, Rastelli verso il Crotone: “La vittoria sembra scontata, ma non sarà così”

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 18:48Serie C
17.10.2026 18:48Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Massimo Rastelli, tecnico del Bari, ha analizzato la gara di domani contro il Crotone nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco quanto raccolto in merito alla sfida valida per la 10ª giornata del campionato di Serie C da TuttoBari.com: "Butic? Sta bene, lo abbiamo gestito in modo oculato nel corso della settimana. In questi giorni si è allenato con il gruppo ed è regolarmente convocato, così come Mantovani e Gomez".

Domani al "San Nicola" arriva il fanalino di coda Crotone, ma l'imperativo è di non abbassare la guardia: "Non dobbiamo commettere l'errore di guardare la classifica, che ora vede il Crotone all'ultimo posto. Però senza penalità, la squadra avrebbe avuto 6 punti. È una gara che nasconde delle insidie. La vittoria sembra scontata, ma non sarà così. Noi scendiamo in campo sempre con la massima umiltà. Ogni gara per noi è fondamentale. Non dobbiamo lasciare punti per strada. Naturalmente sappiamo che ci sarà lo scontro diretto tra Potenza e Catania, ma dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi senza farci distrarre dagli altri. Se gli altri perdono qualche punto, bisogna essere bravi ad approfittarne.

L'equilibrio tra quantità di pericolosità e sacrificio in difesa è fondamentale. Inizialmente abbiamo fatto fatica a renderci pericolosi, ma siamo riusciti a capitalizzare appieno la mole di gioco creata. Oggi invece siamo cresciuti molto dal punto di vista delle opportunità costruite. Ciascuno di noi sta trovando grandissime motivazioni per uscire dalle difficoltà che si presentano in ogni partita. Purtroppo in casa non abbiamo il supporto del nostro pubblico, ma non possiamo far altro che lavorare nella speranza che le cose cambino.

Tribuzzi e Della Morte sono arrivati strada facendo. Stanno giocando bene e si sacrificano per la squadra. Ora il prossimo step è far gol. Elia è uno di quei calciatori che non ruba l'occhio, ma è preziosissimo. È un ragazzo che mi ha subito colpito per le sue qualità, è un grande professionista. È uno dei tanti che sta dando un grande contributo in questo gruppo.

Ogni anno in Serie C ci sono squadre costruite per vincere e diverse sorprese. Il Potenza si sta dimostrando un avversario di tutto rispetto che potrebbe reggere fino alla fine. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Penso che alla lunga certi valori dovranno venir fuori".

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