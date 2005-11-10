Bari, Rastelli crede nella rimonta: "Vinceremo il campionato attraverso un percorso tortuoso"

Massimo Rastelli, tecnico del Bari, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì sera in casa del Picerno: "È una gara che deve vederci offrire una prestazione diversa dalle ultime tre fatte. Partendo dalla prestazione aumentano le possibilità di vincere la gara, ed è quello che ci serve per rilanciare l'andamento delle ultime uscite". Il tecnico considera il Picerno un avversario particolarmente insidioso, anche per la crescita mostrata nelle ultime settimane: "È un cliente scomodo, come lo sono tutte. È una squadra che da anni fa campionati di alto livello, consolidando il lavoro precedente. Non sono partiti benissimo quest'anno, ma hanno ritrovato fiducia, verve e con il cambio di allenatore, uniti alle caratteristiche del campo, sarà una gara molto insidiosa".

Come riportato in conferenza stampa, Rastelli ha difeso il percorso compiuto finora dal gruppo, pur riconoscendo la necessità di trovare maggiore continuità. Il lavoro quotidiano offre indicazioni positive, ma il rendimento in partita non sempre rispecchia quanto mostrato durante gli allenamenti: "Ci sono tantissime cose positive perché conosco il percorso fatto dall'inizio e le difficoltà affrontate per essere il Bari. Rivedendo le partite vedo lati positivi e aspetti da migliorare, su cui lavoriamo settimanalmente. In allenamento i ragazzi fanno cose eccellenti, ma in partita fatichiamo a mantenere quella continuità nel fare sempre la cosa giusta. Il mio compito è proprio correggere questo aspetto". Nonostante le difficoltà, l'allenatore mantiene fiducia nella possibilità di raggiungere l'obiettivo stagionale: "Io mi sento di dire che questo Bari vincerà il campionato attraverso un percorso tortuoso, difficile, di sofferenza e sacrificio. Quello che siamo riusciti a fare in tre mesi tra mille difficoltà è difficile da capire dall'esterno. Vorrei qualche punto in più e prestazioni più continue, ma so che i ragazzi ci stanno mettendo l'anima".

Il tecnico ha poi sottolineato il rapporto con la tifoseria, la cui passione rappresenta uno stimolo ulteriore per la squadra: "Con i ragazzi parliamo sempre, analizzando gare e prestazioni. Chiedo sempre di fare lo step di crescita individuale, che porta a quella collettiva. C'è grande disponibilità, anche se in campo non esprimiamo sempre il massimo delle potenzialità. I tifosi stanno soffrendo e la loro passione è uno sprone che ci dà ulteriori motivazioni per fare ciò che ci viene richiesto". Sul piano tattico, Rastelli ha spiegato di aver inizialmente dovuto adattare le proprie idee agli uomini disponibili e alla condizione fisica della rosa: "All'inizio ho dovuto adattarmi agli uomini a disposizione e alla condizione fisica. Ora che stiamo recuperando tutti, dobbiamo trovare nuovi equilibri e sintonie per dare continuità alle prestazioni, che finora sono state a corrente alternata".

In vista della gara, arrivano indicazioni positive anche sul fronte dei recuperi. Maiello si è allenato regolarmente, così come Mantovani e Gercic, mentre le convocazioni saranno definite dopo la rifinitura. Possibile anche una maglia da titolare per Colangiuli, apprezzato per il contributo offerto nelle ultime apparizioni: "Si è sempre messo in mostra sin dall'inizio, dando un contributo eccellente quando subentra. In Coppa Italia e sabato scorso è stato tra i migliori. È un ragazzo che prendo sempre in grande considerazione e potrebbe anche partire dall'inizio". Quanto alla classifica e ai sette punti di distanza dal Potenza, Rastelli invita a non perdere lucidità: "Siamo a inizio novembre, manca tantissimo e i campionati si vincono ad aprile, non a ottobre o novembre. La storia è piena di squadre che hanno recuperato tanti punti. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e crescere partita dopo partita". Infine, un'indicazione sull'approccio richiesto sul sintetico di Picerno: serviranno rapidità di pensiero e reattività per superare la pressione avversaria.