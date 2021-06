Bari, Simeri torna in biancorosso. L'Ascoli non riscatterà l'attaccante

Il futuro di Simone Simeri non sarà all'Ascoli. L'attaccante classe '93 infatti non sarà riscattato dal club marchigiano dove era arrivato lo scorso gennaio e dove ha collezionato appena nove presenze, di cui solo due da titolare, nella seconda parte di stagione. Il giocatore, come riporta Picenotime.it, tornerà quindi per fine prestito al Bari che poi deciderà se tenerlo e cederlo nuovamente.