Ufficiale Bari, è addio con l'attaccante Simeri: risolto consensualmente il contratto

È terminata con un anno d’anticipo l’avventura di Simone Simeri con il Bari. Il centravanti, rientrato in biancorosso dopo le esperienze con Carrarese (21 presenze e un gol) e Taranto (18 presenze e quattro gol) nell’ultima stagione, ha risolto infatti il proprio contratto:

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’attaccante classe '93 Simone Simeri al club biancorosso. A Simone vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto con la casacca biancorossa insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".

Ora per l'esperto centravanti ci sarà dunque l'opportunità di accasarsi altrove, probabilmente ancora in Serie C, a parametro zero per iniziare una nuova avventura calcistica.