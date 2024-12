Ufficiale Colpo in attacco per la Pistoiese. Arriva in orange l'ex Bari e Juve Stabia Simeri

È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pistoiese "intende render noto l’arrivo in arancione di Simone Simeri, attaccante classe 1993. La punta originaria di Napoli nella prima parte di stagione ha giocato alla Folgore Caratese, Serie D, girone B, scendendo in campo 10 volte e mettendo a segno 5 gol. In generale, invece, Simeri in carriera ha collezionato più di 200 presenze tra i professionisti, oltre alle circa 130 in Serie D.

Il percorso del nuovo bomber arancione è stato caratterizzato da vari successi di prestigio, tra cui la doppia vittoria del campionato, prima di Serie D e poi di Serie C, col Bari, oltre a tante stagioni di alto livello con le maglie - tra le altre - di Potenza, Juve Stabia e, appunto, Folgore Caratese. In particolare, all’ombra del “San Nicola”, Simeri è stato protagonista nell’attacco dei “galletti” per quattro anni, partecipando ad azioni da gol 45 volte tra gol e assist".