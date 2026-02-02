Ufficiale
Carpi, risoluzione anticipata del prestito di Riccardo Forte con il Campobasso
La Società AC Carpi rende noto di aver concluso anticipatamente l’accordo temporaneo per l’attaccante Riccardo Forte, che fa rientro al Campobasso.
A Riccardo va il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio di un soddisfacente proseguo di carriera.
