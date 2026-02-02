Ufficiale
Trapani, dal Campobasso arriva in prestito secco Riccardo Forte
La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito, con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Forte. Attaccante, classe 1999 arriva dal Campobasso dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, con la maglia del Carpi, 11 presenze, mettendo a segno 1 rete.
Cresciuto nel settore giovanile del Milan ha indossato in precedenza le maglia di Pistoiese, Lecco, Piacenza, Cavese, Mestre, Casale, Legnano e Sestri Levante,
