Benevento, nodo riscatti: trattativa per Della Morte, Ceresoli può restare in prestito
Il Benevento inizia a pianificare le mosse in vista del prossimo campionato di Serie B. Come riportato da Il Sannio, due situazioni da definire riguardano Matteo Della Morte e Andrea Ceresoli, entrambi arrivati in prestito nella stagione appena conclusa.
Per quanto riguarda Della Morte, il club giallorosso vanta un diritto di riscatto fissato a 250 mila euro. La dirigenza, però, è al lavoro per trattare con il Vicenza e ottenere uno sconto sul prezzo stabilito.
Diversa la situazione di Ceresoli, arrivato la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Atalanta. Il costo per l’acquisto definitivo è considerato troppo elevato, motivo per cui si valuta una possibile permanenza ancora a titolo temporaneo anche per la prossima
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