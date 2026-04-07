Benevento, Della Morte riscattato? Non ancora. Manca una condizione per l'obbligo

Con la promozione del Benevento in Serie B, arrivata nella giornata di ieri dopo tre anni di purgatorio in Serie C, sembrava essere diventata ufficiale anche la permanenza di quel Matteo Della Morte che in estate era approdato in giallorosso dal Vicenza “a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto condizionato”, come si leggeva nel comunicato dei veneti. Un obbligo che sembrava dovesse scattare al semplice raggiungimento della promozione, ma che invece nasconde anche una seconda condizione che al momento non è stata raggiunta né lo sarà da qui a fine anno.

Come rivelato da Lacasadic.com per far scattare l’obbligo infatti il giocatore classe ‘99 avrebbe dovuto giocare 25 gare restando in campo per almeno 45 minuti, mentre al momento le presenze totali sono sì 26, ma solo in dodici di esse Delle Morte ha raggiunto questa soglia. E con tre sole gare alla fine della stagione dunque è impossibile raggiungere la quota per il riscatto automatico.

Il Benevento può comunque tenere il giocatore esercitando il diritto di riscatto da 250mila euro e nelle prossime settimane rifletterà se farlo o meno con Della Morte dunque che ancora non saprà se il suo futuro sarà ancora in giallorosso oppure dovrà fare ritorno al Vicenza. In entrambi i casi comunque inizierà la sua stagione in una squadra iscritta alla prossima Serie B.