Ufficiale Benevento, rinnovo triennale per il giovane portiere Esposito. Il comunicato del club

Proseguirà per altre tre stagioni l’avventura del giovane portiere Manuel Esposito con il Benevento, club in cui è cresciuto. Il calciatore, reduce dalle esperienze in Serie D con Campobasso (42 gare) e Fidelis Andria (33 partite), ha infatti rinnovato con il club sannita. Questa la nota della società giallorossa:

“Il Benevento Calcio comunica che il tesserato Manuel Esposito, classe 2005, ha firmato un prolungamento di contratto economico che lo legherà al Club sannita fino al 30 giugno 2028”.