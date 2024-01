Ufficiale Boci saluta il Lecco e rientra al Genoa. Che lo gira in prestito al Legnago

È con una nota ufficiale diffusa a mezzo social, che il Legnago "comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa per acquisire a titolo temporaneo, fino al termine della stagione in corso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Boci. Vent’anni, di origini albanesi (la doppia cittadinanza lo ha visto vestire la maglia della Nazionale italiana Under-19, e poi quella dell’Under-21 albanese), si tratta un esterno sinistro impiegabile in diverse posizioni sulla corsia mancina, compresa quella di centrale difensivo.

Cresciuto nel Settore Giovanile del “Grifone”, nel 2021 con i rossoblù ha vinto lo Scudetto nella categoria Under-18, fornendo l’assist decisivo per la rete che ha dato alla sua squadra la vittoria nella finale contro la Roma. Nella scorsa annata, ha iniziato da capitano della Primavera genoana, venendo poi promosso in Prima Squadra, debuttando anche in Serie B contro il Bari. In questa prima parte di stagione ha militato sempre tra i “cadetti”, in prestito al Lecco.

Ora l’approdo all’ombra del Torrione, dove vestirà la maglia numero 24".