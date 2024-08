Ufficiale Caldiero Terme, risoluzione consensuale del contratto con Nicolò Cudini

Il Calcio Caldiero Terme comunica la risoluzione consensuale del rapporto con il difensore centrale classe 2002 Nicolò Cudini.

Ringraziando per l’impegno profuso in questa prima parte della stagione, la società augura a Nicolò Cudini le migliori fortune per il proprio futuro professionale.