Ufficiale Treviso, acquistato Francesscotti del Benevento: andrà in prestito all'Anzio in Serie D

Il Treviso ha piazzato un altro colpo di mercato prelevando a titolo definitivo il giovane attaccante Francescotti per poi girarlo in prestito in Serie D

"Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Nicolò Francescotti dal Benevento: il giocatore disputerà la stagione 26/27 con la maglia dell’Anzio, in Serie D, con la formula del prestito". Con questa nota il club Veneto ha annunciato l'ennesimo acquisto di questo mercato che però sarà mandato a farsi le ossa nel club laziale.

La carriera di Francescotti

Prodotto del settore giovanile delle Streghe, Nicolò si è messo in evidenza con la Primavera 2 giallorossa, trovando continuità di rendimento e prestazioni di livello, tanto da attirare l’interesse di molte squadre, tra cui il Treviso FBC. Già la scorsa stagione, il classe 2005 aveva avuto modo di saggiare il calcio dei grandi con i biancocelesti, in Serie D, trovando tre assist nonostante la stagione caratterizzata da un problema fisico che ne ha limitato la continuità.

Convinto delle prospettive di crescita del giocatore, il Treviso FBC ha deciso di ingaggiarlo a titolo definitivo dal Benevento, squadra dalla quale la scorsa stagione era in prestito. Un ulteriore passaggio del suo percorso di sviluppo, con l’obiettivo di consentirgli di trovare continuità di impiego in Serie D, accumulare esperienza e presentarsi pronto per il futuro in maglia biancoceleste.

Il Treviso FBC augura a Nicolò una stagione proficua con la maglia dell’Anzio.