Ufficiale Capitan Poli saluta definitivamente la Juventus Next Gen. Dopo quattro lascia Torino

Serie C

Oggi alle 18:12 Serie C

Un'avventura durata quattro lunghi anni, dal 2021 sino al termine della recente stagione 2024-2025, e adesso le strade della Juventus Next Gen e di capitan Fabrizio Poli si dividono ufficialmente: l'avventura dell'esperto difensore classe 1989 a Torino è quindi definitivamente terminata, e lo stesso è per il momento svincolato.

A dare conto del tutto, è stata proprio la stessa società bianconera, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"Le strade della Juventus e di Fabrizio Poli si dividono.

Dopo quattro stagioni, dunque, termina l'avventura del difensore classe 1989 con il nostro Club.

Ottantacinque presenze, tra tutte le competizioni, quasi tutte disputate con la fascia da capitano al braccio. Poli è stato un punto di riferimento per tutto il gruppo della Juventus Next Gen, prima Juventus Under 23.

Con la sua esperienza e il suo carisma ha contribuito alla crescita dei tanti giovani che di anno in anno sono stati suoi compagni di squadra – molti dei quali alla loro prima esperienza nel calcio professionistico – e ovviamente anche al raggiungimento di ottimi risultati di squadra come la finale di Coppa Italia Serie C e le diverse qualificazioni ai play-off di fine stagione.

Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, capitano!".