Ufficiale Carpi, si inizia a programmare la stagione ventura: Tcheuna rinnova fino al 2028

Archiviata ormai da tempo la passata stagione, il Carpi ha iniziato a programmare il futuro, che vedrà i biancorossi ancora ai nastri di partenza del campionato di Serie C: tra le prime mosse, il rinnovo del terzino Rodrick Tcheuna che ha prolungato fino al 30 giugno 2028 il contratto che già si estendeva anche alla prossima stagione.

A renderlo noto, la stessa società emiliana con la nota che qui di seguito riportiamo integralmente:

’AC Carpi è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Rodrick Tcheuna.

Il terzino destro biancorosso ha sottoscritto un rinnovo di contratto che lo legherà ai nostri colori fino a 30 Giugno 2028".

E sempre ai canali ufficiali del club del presidente Lazzeretti, fanno seguito le parole del giocatore classe 2004: "Sono molto contento di aver rinnovato con i colori di questa città, con i quali ho vissuto grandi emozioni, fra cui in primis la vittoria di un campionato e una salvezza piena e meritata al nostro primo anno fra i Pro. Non vedo l’ora di poter tornare in campo per regalarne delle altre. Ringrazio di cuore Presidente e Società per avermi dato questa grandissima opportunità, mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia".