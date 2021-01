Carrarese, gli occhi della B sull'esterno Manzari. Ci pensano SPAL e Pisa

vedi letture

Le ottime prestazioni stagionali dell'esterno mancino Giacomo Manzari con la maglia della Carrarese non sono certo passate inosservate agli osservatori, specialmente a quelli di due club che militano in Serie B. Si tratta, come riporta Tuttoc.com, di SPAL e Pisa che starebbero guardando con grande interesse al classe 2000 autore di 13 presenze e due reti in questa prima parte di stagione.