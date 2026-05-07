Casarano, Filograna: "Di Bari sarà il nostro tecnico anche per la prossima stagione"

Dopo la splendida vittoria sul campo del Cosenza che ha permesso al Casarano di approdare al Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C dove incontrerà il Renate, il presidente del club pugliese Antonio Filograna Sergio ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud in merito al tecnico Vito Di Bari:

“Di Bari è sotto contratto con il Casarano e sarà il nostro allenatore anche l’anno prossimo. Questo rappresenta un punto di partenza importante”.

Un messaggio chiaro, che rafforza la linea societaria: “Faremo una squadra composta da giovani, che rappresentano il futuro di questa società. Il tutto insieme a un allenatore e a uno staff competente, che hanno dimostrato capacità, idee e di saper disputare un campionato importante”.