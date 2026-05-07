Casarano, Filograna: "Di Bari sarà il nostro tecnico anche per la prossima stagione"
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Dopo la splendida vittoria sul campo del Cosenza che ha permesso al Casarano di approdare al Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C dove incontrerà il Renate, il presidente del club pugliese Antonio Filograna Sergio ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud in merito al tecnico Vito Di Bari:
“Di Bari è sotto contratto con il Casarano e sarà il nostro allenatore anche l’anno prossimo. Questo rappresenta un punto di partenza importante”.
Un messaggio chiaro, che rafforza la linea societaria: “Faremo una squadra composta da giovani, che rappresentano il futuro di questa società. Il tutto insieme a un allenatore e a uno staff competente, che hanno dimostrato capacità, idee e di saper disputare un campionato importante”.
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