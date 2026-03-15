Casarano, Filograna: "Vittoria che dà morale, ora puntiamo alla salvezza matematica"

Successo di grande valore per il Casarano, che supera il Cosenza interrompendo la striscia positiva dei rossoblù, imbattuti da sei giornate. A decidere la gara è stato uno splendido gol di Cosimo Chiricò, una rete che ha regalato tre punti pesanti ai pugliesi.

Al termine della partita, in sala stampa, è intervenuto il presidente Antonio Filograna, che ha voluto innanzitutto ringraziare squadra e staff: “È stata una settimana particolare. Martedì ho voluto dare un segnale di massima attenzione dopo la partita di Monopoli. Oggi siamo contenti perché, al di là del risultato, ho visto un atteggiamento positivo e grande determinazione dal primo all’ultimo minuto”.

Il numero uno del club ha poi sottolineato il valore dell’avversario: “Giocavamo contro una grande squadra, terza in classifica, quindi non era semplice. Ci vuole sempre quel pizzico di sofferenza in più per rendere ancora più bello il risultato finale”.

La vittoria avvicina il Casarano all’obiettivo stagionale: la permanenza in Serie C. “Aspettiamo l’aritmetica certezza di restare in Lega Pro anche il prossimo anno. Questo era l’obiettivo minimo fissato a inizio stagione e ormai siamo vicini al traguardo”.

Guardando al futuro, Filograna invita la squadra a continuare su questa strada, a partire dalla prossima trasferta contro il Catania. “Cercheremo di dare continuità, conquistare la salvezza matematica e poi divertirci. Tutto quello che arriverà sarà guadagnato”.

Infine, il presidente ha sintetizzato l’annata con una parola: “Sofferenza. Il primo anno in questa categoria non è mai semplice, ma è stata un’esperienza importante. Dobbiamo continuare a lottare e avere sempre equilibrio”.