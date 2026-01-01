Casarano, Filograna blinda Chiricò: "Smentisco tutte le voci. È un nostro punto fermo"

Il presidente del Casarano Antonio Filograna attraverso i canali ufficiali del club ha voluto fare chiarezza sulla situazione dell’attaccante Cosimo Chiricò, autore di 11 gol in 20 presenze quest’anno, finito al centro delle voci di mercato: “Chiricò è e rimane un calciatore del Casarano mi corre l’obbligo, a questo punto, di fare chiarezza e smentire categoricamente tutte le voci che in questi ultimi giorni si sono rincorse dieri anche in maniera disordinata. Mino Chiricò è un elemento chiave della nostra squadra, uno dei protagonisti della prima parte della stagione, nonché capocannoniere del girone. Non abbiamo mai pensato di privarci di un calciatore di grande spessore”.

“Ho letto anch’io molte notizie a questo punto infondate – prosegue il presidente – tra le voci, i desideri e la concretezza di una trattativa, peraltro mai in essere, però ne corre. Ma aldilà di tutto, la sostanza inconfutabile è che Mino resta un punto fermo della stagione del Casarano. Io lo considero uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di mister Di Bari, perciò, per quanto mi riguarda, il capitolo è abbondantemente chiuso”.

“Indubbiamente ora avvertiamo il dovere di recuperare il terreno perso nelle ultime settimane. Confido nei nostri calciatori e nello staff tecnico per ottenere risposte migliori rispetto all’ultimo periodo. – sottolinea il presidente – Dobbiamo cercare di essere ancor più concentrati ed attenti in tutte le varie situazioni di gioco e evitando di incorrere in errori banali che sono stati la causa delle ultime sconfitte. Confidiamo inoltre che l’innesto di alcuni calciatori importanti di categoria e di esperienza ci potrà dare una spinta maggiore per risalire in classifica. Abbiamo il desiderio di arrivare nei playoff: è questo il nostro obbiettivo”.