Esclusiva TMW Casarano, il ds Obbiettivo: "Playoff traguardo meritato. Mister Di Vito resta con noi"

Antonio Obbiettivo, direttore sportivo del Casarano, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine del Gran Galà del Calcio ADICOSP

Direttore, partiamo dal premio ricevuto per la scorsa stagione: un punto di partenza ottimale per il Casarano che abbiamo ammirato quest'anno in Serie C.

"Sì, è un riconoscimento che ho condiviso fin dal primo momento con la società e con tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Se devo valorizzarlo come premio personale, lo considero un tributo ai miei vent'anni di gavetta nel mondo dei dilettanti; un ambiente in cui ho lavorato con passione, che mi ha formato e mi ha reso un dirigente sportivo ambizioso. Una volta messo nelle condizioni ideali per lavorare, credo di aver dato il meglio di me stesso."

Com’è stato l’approccio con il professionismo, sia a livello personale che di squadra? Il Casarano è stato una delle grandi sorprese di un girone 'tosto' come il Girone C, dove militano club con budget altissimi.

"È stato un impatto importante. Sinceramente, all’inizio ero preoccupato di non essere all'altezza, quindi ho dedicato ogni momento della giornata affinché l'organizzazione societaria fosse impeccabile. Abbiamo vissuto un'estate frenetica tra l'adeguamento dell'impianto sportivo e i criteri infrastrutturali richiesti; alla fine, siamo riusciti a creare una società modello. Tutto è ancora migliorabile, per carità, ma siamo ambiziosi: vogliamo portare questo club a livelli sempre più alti, agendo gradualmente e con molta umiltà."

Intanto è arrivato il traguardo del secondo turno della fase a gironi dei playoff...

"È un traguardo meritato. Al primo anno siamo stati capaci di inserire in rosa giocatori esperti e importanti, ma abbiamo vinto anche diverse scommesse. Penso all'allenatore, giovane e ambizioso, e ad alcuni ragazzi che forse non hanno ancora espresso appieno il loro potenziale, ma che sono già finiti nel mirino di società di Serie A. Questo testimonia che il nostro reparto scouting ha lavorato egregiamente."

Mi offre un assist: mister Di Bari rimarrà alla guida del Casarano?

"Vito rimarrà a Casarano perché ha un altro anno di contratto. Sinceramente, già a dicembre gli avevo proposto di proseguire ulteriormente il rapporto, ma ogni cosa va fatta a suo tempo. Posso dire con certezza che Di Bari rimarrà con noi."

Sul fronte mercato, pur con i playoff ancora in corso, come si sta muovendo la società per la prossima stagione?

"Durante l'anno abbiamo svolto un'attività di scouting capillare guidata da Gianmarco Invidia, un profilo di grandi capacità e conoscenze. È stato fatto un lavoro importante sul territorio, specialmente per la crescita del settore giovanile. Ovviamente, il futuro dipende dalle ambizioni della proprietà: vedremo come si concluderà questa griglia playoff e, nelle prossime settimane, ci siederemo con il Presidente per capire quale sarà il prossimo step della nostra crescita."