Caso Ternana, Garetto prende la parola: “Non sappiamo nulla, situazione assurda”

Momento drammatico in casa Ternana. Nelle ore più delicate della stagione rossoverde, segnate dalle vicende emerse nella serata di ieri e ancora tutte da chiarire, arriva anche la voce di chi vive quotidianamente lo spogliatoio.

Dopo la momentanea sospensione dell’allenamento odierno, a prendere la parola è stato Marco Garetto, intervenuto ai microfoni di Radio Tele Galileo. Il centrocampista torinese ha raccontato senza filtri lo stato d’animo della squadra, fotografando un clima di smarrimento e attesa.

“Non c’è allenamento. Non sappiamo nulla, aspettiamo aggiornamenti e vediamo cosa succede. Di preciso non si sa niente, è da capire. Una situazione troppo assurda, non so cosa dire”, ha spiegato Garetto, dando voce a un gruppo che si trova improvvisamente sospeso, in attesa di sviluppi concreti.

Parole che restituiscono l’immagine di uno spogliatoio disorientato e preoccupato, alle prese con una situazione tanto inattesa quanto difficile da interpretare. In un contesto già complesso dal punto di vista sportivo, l’incertezza attuale rischia di incidere ulteriormente sull’equilibrio della squadra.

La sensazione, al momento, è quella di una Ternana ferma, in attesa di capire il proprio futuro immediato, mentre cresce l’apprensione attorno a uno dei momenti più complicati della storia recente del club rossoverde.