Catania, due obiettivi per rinforzare l'attacco: piacciono Vano dell'Hellas e Piscopo dell'Empoli

Il Catania si prepara a rivoluzionare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, gli etnei sarebbero pronti a salutare Alessandro Gatto - tornato in rossazurro dopo il prestito semestrale alla Cavese - e Reginaldo, autore di due reti nell'ultima stagione. Due gli obiettivi per rinforzare il reparto: il ventinovenne romano Michele Vano, rientrato all'Hellas Verona dopo i prestiti a Mantova e Perugia dello scorso anno e il classe 1998 Kevin Piscopo, di proprietà dell'Empoli, messosi in luce con la maglia della Carrarese.