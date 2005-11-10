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Catania, nuovo prestito in Serie D per l'esterno Chiarella: giocherà con L'Aquila

Catania, nuovo prestito in Serie D per l'esterno Chiarella: giocherà con L'Aquila TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:18Serie C
Lo scorso anno il classe 2002 ha vestito la maglia della Recanatese segnando tre reti in 27 presenze

Nuovo prestito in Serie D per l'esterno destro offensivo Marco Chiarella del Catania. Il classe 2002 dopo la stagione con la maglia della Recanatese on cui ha messo a segno tre reti in 27 gare torna in quarta serie per vestire quella de L'Aquila. Questa la nota del club etneo:

"Catania Football Club rende noto di aver ceduto alla società L’Aquila 1927, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Chiarella".

Il comunicato dei abruzzese

L’Aquila 1927 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Marco Chiarella, che vestirà la maglia rossoblù nella stagione sportiva 2026/2027.

Nato a Penne il 14 agosto 2002, Chiarella è un esterno offensivo cresciuto nel settore giovanile del Pescara, dove si è messo in evidenza fino a diventare uno dei protagonisti della formazione Primavera. Nella stagione 2020/2021 ha contribuito alla conquista del campionato Primavera 2, chiudendo l’annata con 15 gol e 8 assist in 23 presenze, rendimento che gli è valso il primo contratto da professionista con il club biancazzurro.

Nel 2022 ha sposato il progetto del Catania, diventando uno dei protagonisti della cavalcata che ha riportato i rossazzurri nel calcio professionistico. Nella stagione della vittoria del Girone I di Serie D ha collezionato 20 presenze, realizzando 5 gol e 3 assist e confermandosi una pedina importante nello scacchiere offensivo della formazione siciliana.

Il suo percorso è quindi proseguito in Serie C, dove ha continuato ad arricchire il proprio bagaglio di esperienza con la maglia del Catania, prima delle successive esperienze con Rimini e Messina. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca della Recanatese, totalizzando 27 presenze tra campionato e playout, con 3 reti e 2 assist all’attivo.

Esterno offensivo destro naturale, Chiarella è in grado di ricoprire entrambe le corsie d’attacco, mettendo a disposizione della squadra duttilità, velocità e qualità nell’uno contro uno. Impiegato a piede invertito, può accentrarsi e rendersi pericoloso anche in fase conclusiva.

Chiarella ha già raggiunto il capoluogo abruzzese e si è aggregato al ritiro ed ai nuovi compagni. A Marco il più caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù".

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