Recanatese, preso Marco Chiarella dal Catania: affare in prestito
Altro movimento della serata di ieri quello che che porta Marco Chiarella dal Catania alla Recanatese, di seguito il comunicato ufficiale: "Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alla società U.S. Recanatese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Chiarella".
