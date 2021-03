Catania, traballa la panchina di Raffaele. Passiatore in pole per la sotituzione

vedi letture

Secondo quanto riferito da Tuttoc.com in casa Catania si starebbe valutando il futuro di Giuseppe Raffaele sulla panchina del club dopo la cocente sconfitta nel derby contro un Palermo a lungo in dieci uomini. Il nome caldo in caso di esonero sarebbe quello di Francesco Passiatore, ex calciatore rossoazzurro (65 presenze e 19 reti fra il 1998 e il 2001) che vanta diverse esperienze in Serie D con Monopoli e Taranto.