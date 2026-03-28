Catania, Viali dopo il successo a Latina: “Coraggio e crescita, ma serve più concretezza”

Prima vittoria sulla panchina del Catania per William Viali, arrivata nella seconda gara alla guida dei rossazzurri sul campo del Latina.

Il tecnico ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando un buon avvio ma anche qualche calo nella fase centrale del primo tempo: “Siamo partiti con idee chiare, poi nei venti minuti finali del primo tempo ci siamo un po’ sporcati perché il Latina sa mettere in difficoltà gli avversari. Dobbiamo lavorare su questo aspetto”.

Viali ha evidenziato la necessità di maggiore equilibrio nella gestione della partita: “Non dobbiamo farci condizionare troppo da ciò che fanno gli altri. Dobbiamo adattarci, ma anche variare le situazioni in base a quello che serve”.

Tra gli aspetti positivi, il tecnico ha citato il coraggio mostrato nel finale: “Mi è piaciuto il pressing alto a 70 metri dalla porta negli ultimi minuti, fondamentale per non concedere palle inattive pericolose”.

Tema centrale resta però la scarsa concretezza sotto porta: “La responsabilità è mia. Questa squadra crea, ma deve migliorare nel rapporto tra occasioni e gol. È un lavoro tattico e psicologico”.

Sul piano delle scelte, Viali ha spiegato anche la gestione degli attaccanti: “Le partite si possono vincere subito o nella ripresa. Ho voluto tenere opzioni per cambiare la gara in corsa”.

Infine, uno sguardo alla classifica: il Catania sale a -8 dalla capolista Benevento Calcio: “Dobbiamo vivere ogni gara come uno step di crescita. Vogliamo vincere sempre: la classifica parla chiaro e non racconta favole”.