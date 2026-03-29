Cerignola, Maiuri: “Sconfitta meritata, Crotone più maturo. Non siamo pronti per il sesto posto”

L’Audace Cerignola esce sconfitta dalla sfida contro il Crotone, dopo essere passata in vantaggio a inizio ripresa ma aver subito la rimonta avversaria nella seconda parte di gara. Un ko che impedisce ai pugliesi di agganciare il sesto posto in classifica.

Nel post partita, il tecnico Vincenzo Maiuri ha analizzato con grande lucidità la prestazione della sua squadra, sottolineando anche gli errori decisivi: “È stata una partita molto equilibrata, il Crotone ha fatto qualcosa in più nel primo tempo con la traversa colpita, ma anche noi abbiamo avuto le nostre possibilità”.

Il momento chiave è arrivato dopo il vantaggio: “La partita è cambiata quando siamo andati in vantaggio e non dovevamo assolutamente prendere il gol del pareggio in quella maniera. Se gli avversari segnano, te lo prendi e te lo porti a casa, ma subire una rete del genere non mi va bene perché è una situazione su cui lavoriamo”.

Maiuri ha poi evidenziato una mancanza di maturità nella gestione della gara: “Dopo il pareggio abbiamo avuto la possibilità di tornare in vantaggio ma ci è mancata la maturità per gestire la situazione”.

Infine, un giudizio severo ma realistico sul percorso della squadra: “Alla fine la sconfitta è stata anche meritata e dico che non siamo all'altezza di andarci a prendere il sesto posto. Dopo dodici partite eravamo penultimi, abbiamo fatto una grande rincorsa, volevamo il sesto posto ma è giusto che quella posizione la occupi il Crotone perché ha dimostrato di essere più maturo di noi”.