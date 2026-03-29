Cicerelli ritrova Porro dopo l'infortunio: abbraccio tra i due al termine di Latina-Catania

In un calcio ricco di polemiche, c'è ancora spazio per un gesto di grande umanità in cui sono gli uomini ad emergere. Lo scenario è la sfida giocata ieri tra Latina e Catania, vinta dagli etnei con il punteggio di 0-1. Il momento clou non è stato durante i novanta minuti, ma dopo il fischio finale ed è coinciso con l'abbraccio tra Emanuele Cicerelli e Mattia Porro.

Come riporta La Sicilia, Porro è andato da Cicerelli e ha avviato così il dialogo: "Come stai? Volevo sapere se…". La risposta dell'avversario è stata la seguente: "Sto bene, magari sono stati mesi difficili". Alla fine, Porro ha cercato l'abbraccio e Cicerelli lo ha ricambiato con grande sportività.

Ma cosa era successo tra i due? Bisogna tornare indietro alla gara d'andata tra laziali e siciliani quando Porro, con un durissimo intervento, aveva causato a Cicerelli un infortunio che lo fa stare ai box per 4 mesi. Dopo la necessaria riabilitazione, il fantasista classe '94 è rientrato in campo nel finale del match col Casarano e poi ha totalizzato ancora più minuti contro il Latina. Curiosamente, proprio poco prima che entrasse era stato richiamato in panchina Porro. Non una scelta mirata ad evitare il contatto tra i due, che infatti poi hanno archiviato nel migliore dei modi quanto avvenuto nel girone d'andata.