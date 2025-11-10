Esclusiva TMW Catania, Cicerelli: "Un obiettivo di gol? No, l'importante è vincere il campionato"

Emanuele Cicerelli, attaccante del Catania, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

"Sono davvero felice di essere qui e di aver ritirato il premio come miglior attaccante del Girone B di Serie C nella passata stagione con la Ternana".

Lo scorso anno con la Ternana avete iniziato bene, poi è arrivata la sconfitta nella finale playoff con il Pescara

"Purtroppo è andata male, ad un certo punto in campionato abbiamo avuto una flessione. L'Entella non ha mai mollato ed ha vinto il campionato con merito. Noi siamo arrivati in fondo ai playoff, poi abbiamo perso ai rigori: è andata male".

Quest'anno al Catania hai già prenotato un premio per il prossimo anno, quello del gol più bello contro la Salernitana

"Ho visto Donnarumma posizionato come se si stesse aspettando un cross, ho calciato esattamente come me lo ero immaginato, è andata bene"

Sei già a 5 gol, che obiettivo ti sei dato?

"Non ho un obiettivo personale, vogliamo vincere il campionato".