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Cicerelli e la promessa ai tifosi del Catania: "Faremo di tutto per andare in Serie B"

Cicerelli e la promessa ai tifosi del Catania: "Faremo di tutto per andare in Serie B"TUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 12:04Serie C
Luca Bargellini

Playoff al via e Catania che prepara l'assalto alla Serie B. Emanuele Cicerelli parla ai microfoni de La Sicilia a margine dell'evento benefico "Un goal per la solidarietà" al Massimino, e lancia un messaggio netto alla piazza rossazzurra: "Ai nostri sostenitori prometto che questa squadra non si tirerà mai indietro e farà di tutto per raggiungere l'obiettivo".

Il ritiro a Veronello: pronti per lottare
Prima degli spareggi, il Catania ha scelto di isolarsi in ritiro a Veronello per preparare al meglio la fase più delicata della stagione. Una scelta condivisa dal gruppo, come sottolinea Cicerelli: "È una scelta condivisa, giusta, che noi ovviamente abbiamo voluto. Non vediamo l'ora di affrontare questa fase di preparazione". L'obiettivo è presentarsi agli spareggi nelle migliori condizioni possibili: "Sviluppiamo al meglio le energie fisiche e mentali in ritiro. Quando torneremo in sede saremo pronti per lottare e per raggiungere quello che vogliamo".

Il recupero: 90 minuti con l'Atalanta U23
Dopo un lungo infortunio, Cicerelli si è ripresentato in grande forma nell'ultima gara di campionato contro l'Atalanta U23, disputando l'intera partita. "Sto bene, ho fatto un passo importante sotto tutti i punti di vista: 90 minuti importanti", spiega il fantasista, che rivela come il minutaggio fosse stato programmato nei dettagli dallo staff tecnico. "Società, staff e tecnici hanno programmato davvero ogni particolare. Io non sapevo di poterli disputare tutti quei 90 minuti e sono rimasto soddisfatto. Per me sostenere la gara prima degli spareggi è stato importante. Non ho avuto problemi, la condizione cresce".

Il sogno condiviso con la città
Cicerelli chiude con un pensiero alla piazza etnea, che anche in occasione dell'evento benefico ha riempito il Massimino: "A Catania è semplice: la passione è sempre la stessa, lo stadio pieno è sempre bellissimo e sempre rossazzurro". La rotta è tracciata: "Vogliamo condividere con la gente di Catania il sogno".

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