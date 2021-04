Ciofani sul ritorno al Bari di Auteri: "È come se non fosse mai andato via, è tornato carico"

Arriva attraverso la voce di Matteo Ciofani ospite dei microfoni di RadioBari un primo punto della situazione da casa Bari dopo il ritorno in biancorosso di Gaetano Auteri, tecnico richiamato sulla panchina dei Galletti dopo il fallimento della gestione Carrera: "È come se non fosse mai andato via, è tornato carico. Ha ribadito che la squadra è forte e importante. Ho avuto un problema muscolare, speravo in un ritorno in campo migliore. La rabbia è stata sostituita dalla rassegnazione che è il sentimento peggiore che ci possa essere nel calcio. Cercheremo di fare un ultimo sforzo e chiediamo ai tifosi di starci vicino per quanto possibile".