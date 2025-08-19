Ufficiale Cittadella, primo contratto da professonista Ihnatov. Ha convinto lo staff tecnico

Un pre campionato giocato sugli scudi, che ha convinto lo staff tecnico e dirigenziale nel fargli sottoscrivere il primo contratto professionista: il centrocampista classe 2006 Eduard Ihnatov ha firmato il suo primo contratto professionistico, con il Cittadella. E si appresta ora a divenire una pedina nello scacchiere di mister Manuel Iori, già pronto per l'inizio di stagione.

Di seguito la nota del club:

"Dopo l’ottimo precampionato arriva anche il primo contratto da professionista per Eduard Ihnatov. Il classe 2006, aggregato alla prima squadra da inizio stagione, sarà una pedina in più per mister Manuel Iori. Congratulazioni Eduard!"