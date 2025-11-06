Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Morosini: “Novara penalizzato dagli infortuni. Brescia? Estate da incubo, ora c’è entusiasmo”

Morosini: “Novara penalizzato dagli infortuni. Brescia? Estate da incubo, ora c’è entusiasmo”
Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite dei microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Leonardo Morosini, centrocampista del Novara, ha parlato dell'avvio di stagione del club piemontese e non solo:

L’inizio di stagione del Novara è stato un po’ complicato: una sola vittoria, tanti pareggi ma poche sconfitte. È un segnale positivo?
"Sì. È un inizio con poche sconfitte, una sola vittoria e questo, per le nostre ambizioni e per la qualità della rosa, non è abbastanza. Ci sarebbero tanti fattori da analizzare, ma nel calcio non c’è tempo: ora devono parlare campo e risultati. Per fortuna è un girone equilibrato: due o tre risultati positivi possono spingerti in alto. L’obiettivo è trovare una vittoria il prima possibile".

Come stai? Finora tre presenze, qualche panchina e un rientro da infortunio.
"Sto rientrando da un lungo infortunio al perone. Ho fatto due volte 45 minuti convincenti, poi ho saltato le ultime due partite per un problemino. La mia stagione non è ancora iniziata, ma ho tanta voglia e fame. Nei pochi spezzoni giocati ho cercato di mostrarlo: non vedo l’ora di iniziare davvero".

Quest’anno è arrivato mister Zanchetta, che viene dal settore giovanile dell'Inter. Che allenatore hai trovato?
"Il mister si sta rendendo conto delle difficoltà del campionato di Serie C. È determinato, sa il fatto suo e va dritto all’obiettivo. Anche nei momenti difficili riparte sempre con energia e senza lasciare nulla al caso. Speriamo tutti di raccogliere ciò che meritiamo. Abbiamo avuto tanti infortuni: solo una partita con il 95% della rosa al completo, e infatti l’abbiamo vinta. Recuperare tutti è la priorità".

Nonostante i rumors sul suo possibile esonero, sembra che la squadra sia dalla parte dell’allenatore. È così?
"Sì. Bisogna remare tutti dalla stessa parte. Un cambio di allenatore sarebbe una sconfitta per noi giocatori. In campo ci andiamo noi e dobbiamo fare di più. Per valore individuale siamo tra le squadre più importanti del girone: toccherebbe a noi dimostrarlo".

La prossima avversaria è il Lecco, forse la sorpresa delle prime tre del girone. Ti sorprende questo loro avvio?
"No, non sono sorpreso. A inizio anno l’avevo indicata come squadra temibile. Hanno un buon allenatore, giocatori importanti con esperienza superiore e un bel mix. Lecco è una piazza calda, seguita, che dà peso specifico. Per Brescia e Vicenza il discorso è diverso: sono due squadroni che non c’entrano nulla con la Serie C".

Con 155 presenze nel Brescia, come hai vissuto l’estate terribile della Leonessa?
"È stato un incubo iniziale. Una cosa inspiegabile ma che purtroppo oggi succede. Per fortuna Pasini ha dato continuità al calcio a Brescia, rinunciando al suo progetto per ridare credibilità a una città che lo merita. Respiro entusiasmo nell’ambiente: mi sento con Piovani e altri amici. È un campionato tosto e il tifoso bresciano ha il palato fine: dovrà vivere un po’ di sofferenza, ma spero che in pochi anni si risalga".

Due temi importanti: FVS e il progetto seconde squadre. Come li valuta?
"FVS dico che è un supporto utile: in alcuni casi dà una mano, in altri no, ma succede anche in Serie A. Aiuta a evitare errori eclatanti, e questo è positivo.
Per le seconde squadre: aiutano più loro che il sistema. Far giocare giovani in C è molto più allenante rispetto alla Primavera. Però va fatto bene: il Milan l’anno scorso non ha lavorato bene, la Juve sì. Il rischio è che, aumentando le seconde squadre, restino escluse dai professionisti realtà con storia, tifosi e valore sociale. Da dirigente di Juve o Inter direi: è utilissimo. Da osservatore del sistema: meno".

Ultima domanda: ti faccio fare il talent scout per un momento. Quale giovane del Novara segnaleresti come prospetto interessante?
"Ne abbiamo molti, ma ti dico Cortese, un 2007. Ha esordito sbagliando il primo passaggio, che ha portato al gol della Pergolettese, ma ha reagito benissimo e ha avuto anche un’occasione per segnare. È giovanissimo e promettente. Tutti i nostri giovani sono validi tecnicamente e tatticamente: ciò che cerco di trasmettere è la parte caratteriale, fondamentale quanto un passaggio o l’intensità. Devono crederci".

Articoli correlati
Novara, colpo in mezzo al campo: arriva Morosini. Lo scorso anno alla Carrarese Novara, colpo in mezzo al campo: arriva Morosini. Lo scorso anno alla Carrarese
Carrarese, Morosini: "Non sempre gli analisti vedono bene, siamo la riprova" Carrarese, Morosini: "Non sempre gli analisti vedono bene, siamo la riprova"
ESCLUSIVA TMW - Carrarese, Morosini: "L'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno... ESCLUSIVA TMW - Carrarese, Morosini: "L'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno passato"
Altre notizie Serie C
Foggia, l'addio di Delio Rossi figlio delle prestazioni: clima teso nello spogliatoio... Foggia, l'addio di Delio Rossi figlio delle prestazioni: clima teso nello spogliatoio
Morosini: “Novara penalizzato dagli infortuni. Brescia? Estate da incubo, ora c’è... TMW RadioMorosini: “Novara penalizzato dagli infortuni. Brescia? Estate da incubo, ora c’è entusiasmo”
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Union Brescia, Fogliata: "Quest'anno si percepisce un clima diverso, si respira tutt'altra... Union Brescia, Fogliata: "Quest'anno si percepisce un clima diverso, si respira tutt'altra aria"
Annuncio atteso ma non arrivato: oggi Rossi saluta il Foggia ufficialmente? Chi al... Annuncio atteso ma non arrivato: oggi Rossi saluta il Foggia ufficialmente? Chi al suo posto?
Un pallone per ricominciare: il Trento in sostegno del carcere. Un messaggio di speranza... Un pallone per ricominciare: il Trento in sostegno del carcere. Un messaggio di speranza
Marani: "Per la mia Serie C vorrei più club come l'Ospitaletto: è riferimento per... Marani: "Per la mia Serie C vorrei più club come l'Ospitaletto: è riferimento per il territorio"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
2 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
3 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
Immagine top news n.1 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.2 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Immagine top news n.3 Marsiglia, Benatia furioso per gli episodi nel finale: "Rigore netto, un furto. Arbitri arroganti"
Immagine top news n.4 Chivu mai banale dopo le partite: dopo gli arbitri, parla anche delle sue responsabilità
Immagine top news n.5 La passione argentina di De Rossi è la grande occasione di Valentin Carboni
Immagine top news n.6 Vlahovic è diventato indispensabile per la Juve: ora si pensa al rinnovo
Immagine top news n.7 Barcellona deludente, Osimhen tornado. Mou a picco: Champions League, finali e classifica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Morosini: “Novara penalizzato dagli infortuni. Brescia? Estate da incubo, ora c’è entusiasmo”
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Conte e i motivi della poca resa in Europa secondo gli opinionisti
Immagine news Serie D n.3 Morrone: "A breve, si avrà contratto federale per Ds e collaboratori in LND"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Veiga: "Mi sono ambientato subito qui. Esordio a campionato in corso non facile"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Kamara: "Con Runjaic si lavora tanto". E scherza: "Se devo fare solo gol belli, lo farò"
Immagine news Serie A n.3 Widmer ricorda: "L'Udinese mi seguì in una gara di Under 18. Spero possa tornare in Europa"
Immagine news Serie A n.4 De Rossi al Genoa, Amelia: "Sarà una scelta azzeccata. Trasmetterà l'atteggiamento giusto"
Immagine news Serie A n.5 Nuovo stadio Bentegodi, la svolta: per la prima volta è il Verona a presentare il progetto
Immagine news Serie A n.6 Carlos Augusto ribadisce: "Crediamo nelle nostre qualità ma dobbiamo approcciare meglio le gare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Rinforzo tra i pali per il Venezia: arriva fino a giugno l'esperto Stefano Minelli
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: anche lo Spezia cambia, Donadoni al posto di D'Angelo
Immagine news Serie B n.3 Lerda sulla Serie B: "Molto bene il Modena, ma ci sono altri tre club molto interessanti"
Immagine news Serie B n.4 Anche per "l'esterno", al via l'era Donadoni: oggi lo Spezia presenta il tecnico alla piazza
Immagine news Serie B n.5 Risultato indigesto ma compleanno risollevato da un baby tifoso. Il sabato di Fulignati dell'Empoli
Immagine news Serie B n.6 Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, l'addio di Delio Rossi figlio delle prestazioni: clima teso nello spogliatoio
Immagine news Serie C n.2 Morosini: “Novara penalizzato dagli infortuni. Brescia? Estate da incubo, ora c’è entusiasmo”
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Fogliata: "Quest'anno si percepisce un clima diverso, si respira tutt'altra aria"
Immagine news Serie C n.6 Annuncio atteso ma non arrivato: oggi Rossi saluta il Foggia ufficialmente? Chi al suo posto?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?