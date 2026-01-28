TMW Benevento, il ferie-gate giunge alla conclusione: risoluzione contrattuale con 4 giocatori

Sembra essere giunta a conclusione la vicenda che vedeva protagonisti il Benevento da una parte e i centrocampisti Mattia Viviani, classe 2000, Gennaro Acampora, classe ‘94, Marco Pinato, classe ‘95, e Davide Agazzi, classe ‘93 che erano stati reintegrati in rosa, con un indennizzo pari al 20% dell’importo totale dello stipendio, nei mesi scorsi dal Collegio Arbitrale a cui si erano rivolti per il ferie-gate.

Ricapitolando la situazione, la società avrebbe optato per un piano ferie scaglionate, con il gruppo squadra che sarebbe stato suddiviso così in due fasce differenti. Una decisione rimasta indigesta a molti elementi dell’organico, i quali al momento di ritornare in campo avrebbero disertato gli allenamenti portando poi alla battaglia legale che si è conclusa quest’oggi. Come raccolto dalla nostra redazione infatti i quattro avrebbero ottenuto la risoluzione del contratto con i sanniti tramite il Collegio Arbitrale. I quattro dunque sono ora svincolati e potranno accasarsi liberamente altrove.

Questo il comunicato del maggio scorso del club in cui si annunciava la decisione di dividere l'organico in due gruppi con ferie differenziate che ha fatto scatenare la battaglia legale:

"La società Benevento Calcio S.r.l., in vista della stagione sportiva 2025/2026, ha pianificato con attenzione il lavoro preparatorio finalizzato a garantire la miglior resa possibile dei propri atleti In accordo con l’allenatore responsabile della prima squadra Sig. Gaetano Auteri e con il direttore sportivo Sig. Marcello Carli.

Pertanto si è deciso di concedere il periodo di ferie spettante ai tesserati, suddividendo l’organico (calciatori, tecnici e assistenti) in due gruppi (Primo gruppo: ferie dal 17 maggio al 8 giugno 2025 ; Secondo gruppo: ferie dal 31 maggio al 22 giugno 2025) e che al termine dei rispettivi periodi di ferie, gli stessi riprenderanno le attività preparatorie per il Campionato 2025/2026.

Tale programmazione è stata regolarmente trasmessa agli interessati e a seguito della quale alcuni calciatori appartenenti al primo gruppo hanno fatto pervenire, tramite il proprio legale, una contestazione formale alla comunicazione ricevuta.

Il Benevento Calcio ha ribadito tramite il proprio legale la legittimità di quanto comunicato ai propri tesserati, informando nel contempo gli organi federali tra cui il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Dott. Matteo Marani, il Collegio Arbitrale della stessa Lega ed i suoi Presidenti, l’Ufficio Legale della Lega Italiana Calcio Professionistico, compresa la Procura Federale della F.I.G.C. affinche’ fosse analizzato il contenuto della contestazione e verificati eventuali principi di illegittimità.

In data odierna i calciatori , nonostante fossero ufficialmente in ferie, si sono presentati presso il centro sportivo “Antistadio Imbriani” chiedendo di effettuare gli allenamenti.

Il Direttore Sportivo, sig. Marcello Carli, all’’uopo chiamato si è recato personalmente all’ingresso della struttura per ribadire quanto già comunicato, ovvero che tali atleti trovandosi in ferie, non potevano allenarsi, ma solo allinearsi alle disposizioni della società.

L’episodio, sarà oggetto di un approfondimento sugli aspetti giuridici e disciplinari al fine di valutare l’eventuale adozione di provvedimenti conseguenziali".