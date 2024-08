Ufficiale Colpo Pro Vercelli, dal Torino arriva il portiere Passador: affare a titolo definitivo

Adesso è ufficiale: Pietro Passador è un giocatore della Pro Vercelli. Il calciatore arriva a titolo definitivo dal Torino. La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino FC per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere classe 2003 Pietro Passador.

Pietro è cresciuto nel settore giovanile del Pordenone dove è arrivato a vestire la maglia della Primavera 2. Dopo una stagione in prestito alla Clodiense in Serie D, dove ha collezionato 36 presenze, si trasferisce al Torino a titolo definitivo. Nella stagione 2022/23 veste la maglia granata 36 volte nella formazione Primavera prima di trasferirsi in prestito al Rimini nella prima parte della stagione 2023/24, per poi rientrare al Torino a Gennaio.